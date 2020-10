Fisco: Coltorti (M5s), lunedì in Gazzetta i decreti sul superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i rilievi su aspetti tecnici mossi dalla Corte dei Conti, finalmente lunedì i due decreti del MISE e del Tesoro saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rendendo di fatto operativo il Super bonus al 110 per cento". Lo scrive in una nota Mauro Coltorti, presidente della commissione Lavori pubblici del Senato. "Una misura attesa da luglio e fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, che pochi giorni fa il Ministro Patuanelli ha detto di voler rendere strutturale attraverso la redazione di un Testo Unico che accorpi tutta la normativa fiscale sulle agevolazioni edilizie e i crediti di imposta ad essa legata. Si tratta - spiega il senatore 5 stelle - di un provvedimento senza precedenti per rilanciare l'economia e favorire la sostenibilità, che consente di effettuare lavori antisismici e di efficientamento energetico ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta. Denaro che verrà sottratto all'evasione fiscale e che tornerà dunque nelle casse statali. Quindi case più efficienti e sicure senza tirar fuori un euro e con bollette ridotte per sempre. Studi professionali ed imprese stanno attrezzandosi per cogliere questa opportunità che rivoluzionerà l'assetto delle città e delle nostre abitazioni andando verso una rivoluzione verde che non è solo voluta ma anche indispensabile per combattere i cambiamenti climatici ed in definitiva la salute di ognuno di noi", conclude Coltorti.(Com)