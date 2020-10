Speciale energia: Nord Macedonia, premier Zaev riceve il segretario aggiunto Usa Fannon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier macedone, Zoran Zaev, ha ricevuto a Skopje il segretario aggiunto dell'Ufficio delle risorse energetiche del Dipartimento di Stato Usa, Francis Fannon. Secondo quanto riferiscono i media locali, al termine dell'incontro è prevista una conferenza stampa congiunta. Fannon è stato in visita in Bulgaria, dove ha incontrato la ministra dell'Energia, Temenuzka Petkova. Gli Stati Uniti rivestono "un ruolo fondamentale" nel processo di diversificazione energetica per la Bulgaria e l'intera regione balcanica, ha detto Petkova secondo una nota del ministero di Sofia. La ministra ha osservato che la Bulgaria e gli Stati Uniti sono dei partner strategici nel settore dell'energia e questo "è un fattore chiave" per la diversificazione dei fornitori energetici, non solo in Bulgaria ma anche nell'intera regione. La Bulgaria, ha ancora dichiarato la ministra, lavora attivamente per garantire la sicurezza energetica e apprezza il sostegno degli Stati Uniti per l'attuazione dei progetti infrastrutturali prioritari in questo campo. (Mas)