Coronavirus: Pirro (M5s), Ssn rafforzato ma guai ad abbassare la guardia

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato, Elisa Pirro, sottolinea che "i contagi da Covid-19 stanno risalendo, ma è importante ricordare sempre - prosegue - che la situazione del nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn) non è la stessa di 8 mesi fa. In questi mesi infatti sono stati messi in campo provvedimenti e risorse per cui il sistema è più forte. Nel decreto Cura Italia avevamo stanziato 3,5 miliardi per sanità e Protezione civile, nel decreto Rilancio altri 3,250 miliardi per rafforzare la rete territoriale sanitaria e sociosanitaria: sono stati assunti", continua la parlamentare in una nota, "9.600 infermieri, sono state potenziate le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), per l’assistenza domiciliare, con un investimento di 61.000.000 euro. Senza dimenticare gli 1,4 miliardi stanziati per aumentare i posti di terapia intensiva (+3.443) e sub-intensiva (+4.213), praticamente abbiamo raddoppiato i numeri rispetto all’inizio dell’emergenza". L'esponente del M5s aggiunge: "Ci sono i reparti Covid, non è una situazione che ci è sconosciuta. Ma è chiaro che questo non deve far abbassare la guardia. Usare le mascherine, lavarsi le mani, garantire il distanziamento sono le armi che abbiamo per fermare i contagi. E guai a dimenticare questo. Il Covid-19 si può sconfiggere solo se davvero tutti facciamo la nostra parte. Anche aiutando il tracciamento scaricando la app Immuni. Sono piccole cose - conclude Pirro - che fanno però davvero la differenza". (Com)