Calabria: Santelli a Conte, annullare i tagli per garantire il futuro della forestazione (2)

- “I fondi a disposizione – ha proseguito il presidente Santelli nella missiva – risultano palesemente insufficienti a coprire l’intero fabbisogno annuale, con un deficit di circa 45 milioni, non consentendo per questo l’attuazione degli interventi previsti nel Piano attuativo di forestazione, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali”. Una situazione dunque alquanto delicata, se possibile aggravata dall’aggravio economico già sostenuto dalla Regione Calabria “a seguito della stabilizzazione dei lavoratori idraulico-forestali”. Da qui la richiesta al presidente del consiglio dei ministri “ad intervenire anche siano erogate in favore della Regione Calabria e per le finalità esposte le risorse necessaria, quantificate in 45 milioni di euro”. (Ren)