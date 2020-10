Mobilità: Abbiati (Lega), la giunta chiarisca quanto emerge dalla procura di Milano e ci dica i numeri reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza dei milanesi evidentemente non rientra tra le priorità della giunta Sala, visto il modo pressapochista e confusionario con il quale viene portata avanti la politica sulla mobilità cittadina. Non solo gli incidenti legati all'uso improprio e pericoloso dei monopattini elettrici non stanno calando e da parte della giunta di centrosinistra non sono ancora arrivate risposte adeguate per tutelare i cittadini; oggi apprendiamo dalla stampa che la Procura di Milano, sulla base dei dati raccolti, avrebbe ipotizzato che in città circolino più mezzi in sharing di quanti ne siano consentiti, perché le aziende che si occupano del servizio potrebbero aver superato le quote stabilite dalla delibera di giunta. Se fosse così sarebbe l'ulteriore dimostrazione di quanto non vi sia nessuna regia e controllo del Comune sulla questione. Ennesimo fatto grave che devo portare l'amministrazione ha il dovere di rispondere subito ai cittadini". Lo dichiara in una nota Gabriele Abbiati, consigliere comunale della Lega a Milano, intervenendo sulla problematica del numero dei monopattini elettrici in città e della loro regolamentazione.(Com)