Americhe: rappresentante Giamaica assume presidenza Consiglio permanente dell'Osa

- La rappresentante permanente della Giamaica presso l'Organizzazinoe degli Stati americani (Osa), Audrey Marks, ha assunto la presidenza del Consiglio permanente per i prossimi tre mesi. Marks, che rileva nel ruolo il rappresentante di Honduras, Luis Cordero, ha parlato dei "momenti difficili" causati dal nuovo coronavirus, pandemia che colpisce in maniera indiscriminata e in modo uguale tutti i paesi: "piccoli e grandi, ricchi e poveri". "Speriamo, nei prossimi tre mesi, di lavorare con tutte le delegazioni, in modo particolare mentre ci prepariamo per il 50esimo periodo ordinario di sessione dell'Assemblea generale, con uno spirito di dialogo". La vicepresidenza passa a Sidney Collie, rappresentante permanente delle Bahamas. (Nys)