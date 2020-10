Frosinone: padre e figlio 16enne rompono vetrina e rubano in un negozio, denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Piedimonte San Germano hanno denunciato ieri un padre 46enne e il figlio 16enne per furto aggravato in concorso perpetrato presso un esercizio commerciale del posto. I militari hanno accertato, mediante la visione delle immagini estrapolate dalle telecamere presenti, che i due, nella notte del 24 agosto, dopo aver infranto una vetrina del negozio entravano nell’attività hanno rubato molti capi di abbigliamento, in particolare maglie e pantaloni di varie marche, per un valore di circa 1500 euro, facendo poi perdere le loro tracce. (Rer)