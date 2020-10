Libia: Di Maio, più stretta collaborazione tra Italia e Turchia è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ essenziale in Libia “una sempre più stretta cooperazione tra Italia e Turchia, tanto più in questa fase in cui si profila, pur tra tante difficoltà, una finestra di opportunità per compiere progressi nella stabilizzazione politica del Paese”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, alla Farnesina. “Sul piano politico - ha aggiunto Di Maio in riferimento alla convergenza di opinione tra Italia e Turchia - riteniamo che in questa fase sia importante garantire il sostegno internazionale agli sforzi di Unsmil (la missione delle Nazioni Unite), per organizzare la prossima riunione del forum di dialogo libico e proteggere spazio politico intralibico da eventuali interferenze interne ed esterne”. Sul piano militare, ha proseguito il titolare della Farnesina, “sosteniamo l’immediata ripresa dei negoziati diretti in seno alla commissione militare congiunta al fine di raggiungere un reale accordo per il cessate il fuoco duraturo e sostenibile, creando una zona smilitarizzata a Sirte e Jufra”. Infine, “sul piano economico stiamo lavorando insieme alla Turchia anche per sostenere la ripresa della produzione e delle esportazioni petrolifere”. Quest’ultimo aspetto “è un elemento fondamentale per migliorare le condizioni di vita dei libici e per allentare le tensioni”, ha concluso Di Maio. (Mom)