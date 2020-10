Nagorno-Karabakh: Cavusoglu, comunità internazionale ordini ad Armenia di ritirarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve imporre all’Armenia di ritirarsi “dai territori occupati” del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo Luigi Di Maio alla Farnesina. “Negli ultimi 30 anni il territorio dell’Azerbaigian ha subito un’occupazione”, ha dichiarato Cavusoglu, secondo cui Baku si è “dimostrata paziente”, soprattutto alla luce di nessun reale sforzo da parte dei meccanismi internazionali, in particolare Gruppo di Minsk, di risolvere la situazione. Per il ministro turco, la posizione di molti Paesi non è “obiettiva” sulla questione del Nagorno-Karabakh. “Considerare Armenia e Azerbaigian ad uno stesso livello è un grave errore”, ha detto il capo della diplomazia di Ankara. Secondo Cavusoglu “la mancata soluzione” della questione del Nagorno-Karabakh, “favorisce l’Armenia”. “Noi siamo un'unica nazione insieme al popolo azerbaigiano. Noi quando serve ci comportiamo come un unico Paese, nessuno può criticare questo atteggiamento”.(Res)