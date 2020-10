Usa: coronavirus, Pence e sua moglie negativi al test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è risultato negativo al test del coronavirus, così come sua moglie Karen. Lo ha fatto sapere su Twitter il portavoce del numero due della Casa Bianca, Devin O’Malley, dopo che nelle scorse ore sono risultati positivi al test il presidente Donald Trump e la first lady Melania. “Il vice presidente Pence resta in buona salute e augura Trump pronta guarigione”, si legge nel messaggio. (Nys)