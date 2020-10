Cultura: Franceschini, Dante simbolo di unità nazionale, grandi celebrazioni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha osservato: "In Italia abbiamo la cattiva abitudine di arrivare a celebrare i centenari all'ultimo momento. Stavolta abbiamo fatto in modo diverso: la legge che ha istituito i tre grandi centenari di Leonardo nel 2019, Raffaello nel 2020 e Dante nel 2021 è stata fatta diversi anni fa - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, consentendo di preparare per tempo le celebrazioni. Ciò ha permesso di coinvolgere molti soggetti e preparare iniziative di grande qualità. Il Comitato per le celebrazioni di Dante, presieduto da Carlo Ossola, ha selezionato cento progetti tra gli oltre 400 pervenuti". Nel corso della conferenza stampa a Firenze, per la presentazione delle iniziative cittadine per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Franceschini ha aggiunto: "Si tratta di iniziative territoriali molto importanti, alle quali si aggiunge l'enorme contributo di quelle promosse da Firenze. Senza contare tutto quello che si sta facendo nel mondo. Tutto ciò deve lasciare una traccia permanente, anche con iniziative come il Dantedì che ha esordito quest'anno nel pieno del lockdown". (segue) (Rin)