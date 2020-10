Cultura: Franceschini, Dante simbolo di unità nazionale, grandi celebrazioni nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro, "va in questa direzione anche la scelta fatta e finanziata di creare a Firenze il Museo della lingua italiana: sarà l'occasione per celebrare il padre della nostra lingua in modo permanente, ricordandone la grandezza letteraria, e rendere viva l'identità nazionale dell'Italia a cui il Poeta ha dato un contributo essenziale. L'Italia come nazione è un paese giovane - ha concluso Franceschini - e ha bisogno continuamente di ritrovare la sua unità, di riconoscersi intorno ad alcuni valori comuni, soprattutto in momenti difficili come questo. E Dante è uno dei simboli dell'unità nazionale". (Rin)