Bielorussia: Michel, abbiamo seguito lista proposta a livello ministeriale per sanzioni

- I 27 capi di Stato e di governo hanno seguito la lista delle persone da sottoporre a sanzioni per la situazione in Bielorussia proposta a livello ministeriale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. "Sulla Bielorussia abbiamo deciso di attuare le sanzioni. Abbiamo applicato le sanzioni su una lista di 40 persone", ha detto. "C'è stato un dibattito se inserire o no il presidente Lukashenko, ma dopo il dibattito abbiamo deciso di seguire la lista che ci è stata proposta a livello ministeriale", ha aggiunto. "Ma seguiremo strettamente la situazione", ha continuato e ha ribadito che l'Ue è "a favore di un dialogo inclusivo sulla Bielorussia". (Beb)