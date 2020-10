Roma: Alfonsi-Monteverde, garantire riabilitazione a disabili in case famiglia comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prestazioni di riabilitazioni presso i centri ex art. 26, cioè quei centri destinati al recupero e la rieducazione funzionale e al mantenimento delle abilità per le persone con disabilità complessa fisica, psichica, sensoriale o mista, sono riprese da alcune settimane ma solo per le persone residenti nelle loro abitazioni. "Alle persone con disabilità ospiti nelle case famiglie comunali, invece, questo diritto è negato dalla mancata autorizzazione da parte del Campidoglio a recarsi nelle strutture riabilitative. Una discriminazione da superare immediatamente". Lo si legge in una nota del presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e dell'assessore alle Politiche sociali Emiliano Monteverde. "Non ci sfugge la difficoltà del momento e la necessità che queste prestazioni siano svolte nella massima sicurezza, riferendosi a persone fragili, ma non capiamo il motivo per cui se è possibile garantirle per alcuni non sia possibile farlo per altri. Per queste ragioni – concludono Alfonsi e Monteverde - abbiamo scritto e chiediamo all'assessore Veronica Mammì di intervenire affinché venga garantito il diritto alla riabilitazione a tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che siano residenti nelle loro abitazioni o in case famiglie". (Com)