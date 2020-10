Nagorno-Karabakh: Cavusoglu, se necessario Turchia fornirà aiuto militare ad Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian non ha ancora chiesto assistenza militare alla Turchia in relazione al conflitto nel Nagorno-Karabakh, ma se necessario, Ankara lo fornirà. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo Luigi Di Maio alla Farnesina. “L'Azerbaigian ha il potenziale per combattere in modo indipendente per le sue terre. Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta (di assistenza militare). Ma se dovesse giungere, risponderemmo in modo affermativo", ha dichiarato ai giornalisti Cavusoglu.(Res)