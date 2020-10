Coronavirus: Mulè (FI), proroga stato emergenza non può essere consuetudine che esclude opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "la proroga dello stato di emergenza da parte di Conte e del suo governo fino al 31 gennaio non può essere una consuetudine che amplifica i poteri dell'esecutivo ed esclude le opposizioni. Il Parlamento deve essere centrale - continua il parlamentare in una nota - nel prendere una decisione che riguarda la libertà personale di ogni singolo cittadino. In gioco non c'è solo la salute, ma anche la sopravvivenza economica e democratica del Paese". (Com)