Viabilità: Anas, limitazioni lungo la statale 36 "raccordo Lecco Valsassina"

- Anas ha programmato i lavori di sistemazione idraulica e pulizia delle strutture di drenaggio dell'acqua piovana a servizio della galleria Valsassina, lungo la strada statale 36 "Raccordo Lecco Valsassina" in provincia di Lecco. Per consentire l'esecuzione degli interventi è stata predisposta la chiusura della statale a partire da lunedi 5 Ottobre a venerdi 9 ottobre nella fascia oraria dalle ore 21 alle ore 6. Durante l'esecuzione dei lavori il traffico da e per la Valsassina sarà deviato sulla S.P. 62 e sulla viabilità locale del territorio comunale di Lecco. (Com)