India: ministra Donne Irani, “uguaglianza di genere centrale nel percorso di sviluppo”

- Il governo indiano ha adottato misure specifiche per le donne nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Lo ha riferito Smriti Irani, ministra per lo Sviluppo delle donne e l’infanzia, intervenendo ieri all’evento organizzato dalle nazioni Unite nel 25mo anniversario della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995). Irani ha citato i centri crisi “one stop”, che forniscono assistenza medica, psicologica, legale e un tetto alle donne in difficoltà; gli sforzi compiuti per assicurare la continuità dell’assistenza alle donne in gravidanza, in allattamento o in situazioni vulnerabili; la missione nazionale per la nutrizione. “In India riconosciamo la centralità dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione delle donne in tutti gli aspetti del nostro percorso di sviluppo”, ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo guidato da Narendra Modi. La ministra ha ribadito l’impegno all’attuazione della Dichiarazione di Pechino e ha ricordato i risultati raggiunti, come la presenza di 1,3 milioni di donne elette nelle amministrazioni locali e di 200 milioni di donne incluse nel sistema finanziario.(Inn)