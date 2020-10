Germania: vedova miliziano Stato islamico condannata a tre anni e mezzo di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i tre figli avuti dal primo marito, nel 2015 la donna era giunta in Siria attraverso la Turchia per unirsi al coniuge, miliziano dello Stato islamico. La famiglia si era stabilita a Raqqa, allora capitale del sedicente califfato in territorio siriano, dove la donna avrebbe allevato i propri bambini “nell'ideologia” dell'organizzazione terroristica. Divenuta vedova nel 2015, quando il marito è stato ucciso, la donna ha sposato in seconde nozze Cuspert, con cui ha concepito un figlio, ed è tornata in Germania nel 2016 per il parto. Militante nello Stato islamico dal 2014, “Deso Dogg” figurava nell'elenco dei terroristi redatto dalle autorità degli Stati Uniti. Durante il processo ad Amburgo, la Procura generale federale (Gba) aveva chiesto per la donna una condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione. A sua volta, la difesa si era pronunciata per una condanna a due anni di carcere con sospensione della pena. La sentenza del tribunale statale superiore di Amburgo non è ancora definitiva. (Geb)