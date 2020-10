Scuola: Maiorino (M5s), concorso pubblico garantisce merito, strana alleanza contro Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vicepresidente del Gruppo Movimento 5 stelle al Senato, Alessandra Maiorino, “una scuola che funziona è alla base di una società sana. Lo sapevamo da tempo ma la pandemia lo ha - se possibile - reso ancora più chiaro ai cittadini. E una scuola, per funzionare bene, deve poter contare su ottimi insegnanti, deve poter contrattualizzare i migliori. Ora, l’art. 97 della Costituzione parla chiaro: 'agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso'". Su Facebook, segnalando l’editoriale di Sabino Cassese pubblicato sul "Corriere della Sera", dal titolo “La scuola e i concorsi da fare”, Maiorino aggiunge: "Un concorso ben fatto è lo strumento più adatto per 'misurare' il merito e cioè la qualità, l’esperienza e le capacità di un insegnante, sbarrando così la strada a scelte discrezionali e al familismo che, purtroppo, entra in gioco quando non vi sono assunzioni regolari. È dunque quantomeno strana questa alleanza Pd-Lega-sindacati. Tutti contro la meritocrazia e - ovviamente - contro la ministra Lucia Azzolina che invece tiene il punto sui concorsi per l’abilitazione all’insegnamento. Assumere personale attraverso procedure selettive e competitive rende più forte la nostra scuola e più credibile la nostra democrazia”, conclude la senatrice Maiorino.(Com)