Lazio: Corrado (M5s), osservatorio per litorale per contrastare criminalità organizzata

- Si è tenuto ieri a Pomezia il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha visto la partecipazione del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, del capo della Procura di Roma Michele Prestipino e dei sindaci di Pomezia, Anzio, Ardea e Nettuno. "Un incontro di estrema importanza - si legge in una nota - che avvia un necessario percorso di coordinamento tra amministrazioni e forze dell'ordine per prevenire e contrastare la criminalità organizzata. Incendi dolosi, degrado, occupazioni abusive e infiltrazioni criminali nel tessuto industriale ed economico, sono le criticità comuni del nostro litorale e che verranno affrontate con riunioni a cadenze regolari". "In Regione Lazio - dichiara Valentina Corrado, consigliere regionale del Movimento 5 stelle Lazio - sono componente della commissione Antimafia e più volte ho sollecitato un intervento del prefetto e della Procura affinché si creassero sinergie e nuovi strumenti di presidio e di intervento sul territorio. Un nuovo importante passo nonché un nuovo segnale di concreto impegno delle Istituzioni e delle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata che auspico possano portare all'apertura di un nuovo commissariato di polizia sul litorale con l'intento di incrementare le azioni e le operazioni di vigilanza e sicurezza dei cittadini. Ringrazio il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, da sempre in prima linea su tematiche di pubblica sicurezza e sul coordinamento delle amministrazioni e delle istituzioni del litorale romano". (Com)