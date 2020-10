Coronavirus: Zingaretti, obbligo mascherine all'aperto per evitare nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di mascherine all'aperto nel Lazio per evitare nuove restrizioni o il rischio di chiusure. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa all'Istituto Spallanzani. "Da domani ci saranno alcune novità importanti nella battaglia per contenere la curva del Covid, e faccio ai cittadini un appello sereno per tornare a vivere sereni: da domani ci sarà, nel nostro territorio, l’obbligo di mascherina all’aperto, oltre che al chiuso, per tutto il giorno. I numeri consigliano di mettere in campo questa misura di prevenzione anche perché, anche se sono aumentati di molto i tamponi e i test sierologici - siamo a oltre i 10 mila al giorno e questo ci porta a togliere dalla nostra vita sociale tanti positivi asintomatici - la massa numerica consiglia a tutti di adottare questo tipo di precauzione. Le regole non sono molte: distanza, mascherina, igiene delle mani e dell’ambiente e non stare in luoghi troppo affollati. Ovviamente l’utilizzo della mascherina è utile per evitare nuovi inasprimenti di provvedimenti che non vogliamo prendere perché sarebbe un drammatico ritorno indietro", ha concluso il governatore del Lazio. (Rer)