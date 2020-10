Imprese: Fiera Milano nomina Luca Palermo nuovo ad, Bonomi confermato presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Carlo Bonomi, ha proceduto alla nomina di Luca Palermo quale nuovo amministratore, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. La nomina di Luca Palermo è stata effettuata su proposta dall’Azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (titolare del 63,82 per cento del capitale della Società) che, in sede di Assemblea, ha suggerito al Consiglio di Amministrazione di individuare nella persona di Palermo il nuovo Amministratore Delegato della Società. Con la nomina ad amministratore di Palermo giunge così a conclusione il piano di successione attivato dalla Società a seguito delle dimissioni del precedente amministratore delegato. (segue) (Com)