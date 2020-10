Imprese: Fiera Milano nomina Luca Palermo nuovo ad, Bonomi confermato presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Palermo, 49 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia e con una Specializzazione in General Management all’Harvard Business School, con oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali con competenza in settori orientati ai servizi, dal 2018 ha ricoperto il ruolo di CEO e Direttore Generale in Edenred Italia Srl. In precedenza è stato CEO in Logista Italia Spa (2017) e CEO Italia del Gruppo Nexive Italia dal 2009, portando quest’ultima ad affermarsi come primo operatore postale privato in Italia. Ha inoltre maturato significative esperienze in ambito sales & operations in altri contesti multinazionali quali Vodafone e Johnson & Johnson. (Com)