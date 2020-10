Decreto Agosto: Fenu (M5s), arriva ulteriore proroga versamenti imposte per Pmi e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze del Senato, annuncia il perfezionamento di "un’ulteriore, importante misura che darà respiro a tutte le Piccole e medie imprese, le partite Iva e i professionisti alle prese con le scadenze fiscali. Grazie alla riformulazione di un mio emendamento al decreto legge Agosto, e di proposte di modifica simili di altre forze politiche - spiega il parlamentare in una nota -, prevediamo la proroga al 30 ottobre 2020 della possibilità di regolarizzare i versamenti con la maggiorazione dello 0,8 per cento, ma senza applicazione di sanzioni. In un momento difficile, il Movimento cinque stelle continua a lavorare per dare ogni possibile sollievo al tessuto economico-produttivo". (Com)