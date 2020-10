Nagorno-Karabakh: da Ue 500 mila euro di aiuti umanitari per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquecentomila euro di aiuti umanitari di emergenza dall'Unione europea a tutta la popolazione civile colpita, su entrambi i fronti, dal conflitto in Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che il finanziamento fornirà sostegno sanitario, attrezzature mediche, pacchetti alimentari e altri aiuti urgenti a diverse migliaia di persone. Il commissario europeo per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic ha spiegato che "i combattimenti nella zona di conflitto del Nagorno Karabakh hanno già causato la morte di civili" e sottolineato che "il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato e deve essere garantita la protezione della vita e delle infrastrutture civili". Lenarcic ha evidenziato che "l'Ue è solidale con tutte le persone colpite dalla violenza ed è pronta a fornire ulteriore sostegno umanitario, qualora la sofferenza umana dovesse continuare". Il commissario ha concluso ricordando che l'Ue chiede "la fine immediata delle ostilità". Il finanziamento iniziale di 500 mila euro, ha spiegato l'esecutivo europeo, aiuterà i partner umanitari dell'Ue, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, a fornire un soccorso immediato alle persone colpite dai combattimenti. Tutti i finanziamenti umanitari dell'Ue, ha aggiunto la Commissione, sono dati in linea con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza e sono convogliati attraverso organizzazioni internazionali, agenzie delle Nazioni Unite e Ong. (Beb)