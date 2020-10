Sanità: Ronzulli (FI), spesa va considerata come investimento e non come costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare la sanità italiana deve essere una priorità: bisogna definitivamente accantonare la stagione dei tagli lineari e iniziare finalmente a considerare la spesa sanitaria alla stregua di un investimento e non come un mero costo. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo al convegno "Dall'emergenza un'opportunità: progettare un rinnovato servizio sanitario nazionale". "Investire oggi significa spendere meno domani per la necessità di rispondere a carenze che nel tempo diventano strutturali: Bisogna ammodernare gli ospedali sia dal punto di vista infrastrutturale, sia per quanto riguarda le tecnologie di cui dispongono, ed è anche importante investire in ricerca, nella digitalizzazione, nelle professioni sanitarie", ha detto, sottolineando la necessità di nuovi medici, più specialisti e personale sanitario in generale che deve essere meglio retribuito. "È poi necessario incentivare la telemedicina, l'assistenza domiciliare e ridefinire la logistica che è dietro l'assistenza dei pazienti: l'Italia può diventare il più importante e attrattivo hub sanitario e vincere la concorrenza di paesi a cui non abbiamo niente da invidiare ed è questo l'obiettivo a cui dobbiamo puntare", ha concluso. (Rin)