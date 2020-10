Venezuela: Guaidò lancia consulta popolare per bocciare elezioni a aumentare pressione su Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore del Venezuela, Juan Guaidò, ha ufficialmente lanciato la consultazione per chiedere al popolo nuova pressione sul presidente Nicolas Maduro e abolire l'appuntamento elettorale del 6 dicembre. L'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo, ha approvato nella seduta di giovedì i due quesiti sui quali Guaidò - e il fronte dei partiti uniti nel "Patto unitario per le elezioni libere - intende rilanciare l'azione di contrasto al governo: con il primo si chiede il via libera per "appoggiare tutti i meccanismi di pressione sociale, nazionale e internazionale" per ottenere - "nell'ambito della Costituzione" - elezioni libere e si metta fine al regime "usurpatore" di Maduro. Il secondo quesito chiede di non aderire all'appuntamento elettorale convocato dal governo, e di chiedere che la comunità internazionale non ne riconosca il risultato. (segue) (Vec)