Venezuela: Guaidò lancia consulta popolare per bocciare elezioni a aumentare pressione su Maduro (3)

- L'autoproclamato presidente "ad interim", ha nelle settimane scorse dovuto fare fronte a diverse frizioni interne all'opposizione, divisa tra chi ha denunciato l'esaurimento di una strategia di scontro frontale col governo e chi invece auspicava un ulteriore passo, magari esplicitando la richiesta di un intervento dall'estero. Un dibattito accentuato dalla decisione del due volte candidato alla presidenza, Henrique Capriles, che - timoroso di "regalare" il parlamento al partito di Maduro - lanciava un appello a recarsi alle urne. Una strada battuta grazie a un dialogo con il governo, che ha tra le altre cose portato all'indulto di alcune decine di oppositori, e che ha permesso ad attori stranieri di concedere una apertura di credito a Caracas. È il caso dell'Unione europea, che coordinando il Gruppo internazionale di contatto (Gic), ha in un primo tempo aperto all'invio di una missione di osservatori sul posto. una strada che tanto Bruxelles quanto lo stesso Capriles hanno abbandonato una volta ricevuto da Maduro il no a un rinvio delle elezioni, condizione posta per aumentare le garanzie di un voto "libero" e "giusto". (segue) (Vec)