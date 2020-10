Venezuela: Guaidò lancia consulta popolare per bocciare elezioni a aumentare pressione su Maduro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, i quesiti sono così articolati. "È disposto ad appoggiate tutti i meccanismo di pressione nazionale e internazionale perché, nell'ambito della Costituzione, si realizzino elezioni presidenziali e parlamentari libere, giuste e verificabili, si metta fine al regime usurpatore di Nicolas Maduro Moros, si salvaguardi il popolo del Venezuela rispetto alla crisi umanitaria, la migrazione forzata e i crimini di lesa umanità, garantendo così la pace, il benessere e il progresso dei venezuelani?". Il secondo quesito recita invece: "Respinge l'evento convocato dalla dittatura di Nicolas Maduro Moros per il 6 dicembre o per qualsiasi altra data, fino a quando non esistano le condizioni per elezioni libere, giuste e verificabili e chiede alla comunità internazionale di non riconoscerle?". (segue) (Vec)