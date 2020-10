Brasile: bilancia commerciale registra surplus di 6,1 miliardi di dollari a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo di 6,1 miliardi di dollari a settembre 2020. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del maggiore surplus commerciale registrato nel mese di settembre dall'inizio della serie storica dal 1997. A settembre del 2019 il saldo era stato positivo per 3,8 miliardi di dollari. Anche a settembre, come nei mesi precedenti influenzati dalla pandemia di coronavirus, il risultato è influenzato da un calo delle importazioni molto più rapido rispetto alla riduzione delle esportazioni, che si tengono alte soprattutto grazie alla domanda di commodities e prodotti agricoli da parte della Cina. Il mese scorso, il paese ha esportato beni per 18,4 miliardi di dollari, in calo un calo del 9,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le importazioni, invece, sono diminuite di oltre il 25,5 per cento, attestandosi a un valore pari a 12,2 miliardi di dollari. Con il risultato di agosto, la bilancia commerciale accumula nei primi nove mesi dell'anno un avanzo di 42,2 miliardi di dollari, il 18,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Brb)