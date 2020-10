Speciale difesa: Nato annuncia istituzione meccanismo bilaterale per riduzione conflitto Grecia-Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha fatto sapere che, a seguito di una serie di riunioni tecniche tra i rappresentanti militari della Grecia e della Turchia presso la sede della Alleanza a Bruxelles, è stato istituito un meccanismo bilaterale per la riduzione del conflitto. Il meccanismo è progettato per ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale e comprende la creazione di una linea diretta tra la Grecia e la Turchia, per facilitare la rimozione dei conflitti in mare o in volo. I colloqui tecnici per la risoluzione dei conflitti militari, iniziati all'inizio di settembre, sono stati avviati dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo contatti ad alto livello sia con la Grecia che con la Turchia. "Accolgo con favore l'istituzione di un meccanismo per evitare un conflitto militare, ottenuto grazie all'impegno costruttivo di Grecia e Turchia, entrambi stimati alleati della Nato", ha dichiarato Stoltenberg. "Questo meccanismo di sicurezza può aiutare a creare lo spazio per gli sforzi diplomatici per affrontare la controversia sottostante e siamo pronti a svilupparla ulteriormente. Rimarrò in stretto contatto con entrambi i paesi alleati", ha aggiunto. (Beb)