Speciale difesa: Italia-Francia, colloquio telefonico tra ministri Guerini e Parly

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha sentito telefonicamente Florence Parly, sua omologa francese. Lo riferisce un comunicato stampa secondo cui il colloquio, lungo e cordiale, rafforza il legame tra i due paesi e conferma la convergenza di vedute sui temi di sicurezza e difesa di interesse comune. La telefonata aveva come obiettivo un aggiornamento reciproco sui principali scenari internazionali e sulle modalità di cooperazione, anche in vista del prossimo anno. In particolare, al centro del colloquio, l’impegno nella regione del Sahel, Mediterraneo orientale e Libia. A proposito del Sahel i due ministri hanno condiviso le preoccupazioni in relazione alla fase di transizione in atto in Mali, e confermato la volontà di contribuire in maniera efficace al miglioramento del quadro securitario della regione. Sul piano operativo il ministro Guerini ha annunciato di voler “mettere a sistema il nostro contributo con la missione bilaterale che l’Italia ha già stabilmente in Niger, massimizzando l’effetto di tutti gli sforzi in campo, Onu, Ue” riferendosi alla Task Force Takuba, operazione a forte connotazione multinazionale che ha lo scopo di implementare maggiori condizioni di sicurezza in Sahel con lo svolgimento di compiti sia di consulenza e assistenza, sia di addestramento alle Forze di sicurezza locali in Mali, Niger e Burkina Faso, impegnate nel contrasto alle organizzazioni terroristiche. (Com)