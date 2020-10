Speciale difesa: Libano, sottosegretario Usa Schenker, continueremo con sanzioni contro Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Usa per il Medio Oriente, David Schenker, ha affermato che Washington continuerà a imporre sanzioni contro individui o entità alleati con Hezbollah malgrado l’annuncio di prossimi negoziati tra Libano e Israele su confini marittimi. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Schenker ha dichiarato che colloqui tra Israele e Libano sul negoziato per la demarcazione marittima inizieranno nella settimana del 12 ottobre. I colloqui saranno mediati dagli Stati Uniti e si terranno presso la sede della forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) a Naqoura. "Entrambe le parti sembrano desiderose di ottenere un accordo su questo (tema) e hanno capito che questo era il momento (giusto)", ha detto Schenker. Israele e Libano non hanno relazioni diplomatiche e sono tecnicamente in stato di guerra. Ciascuno di loro rivendica circa 860 chilometri quadrati (330 miglia quadrate) delle acque del Mar Mediterraneo. Schenker ha affermato, inoltre, che gli Stati Uniti "accoglieranno favorevolmente" i passi delle parti per risolvere la controversia sulla "blue line". Tuttavia, Schenker ha chiarito che i colloqui che inizieranno tra due settimane rappresentano "un percorso separato". Gli Stati Uniti hanno mediato tra Libano e Israele dal 2010 fino a quando a luglio è stato raggiunto un importante passo avanti nel quadro dei colloqui indiretti, ha detto il presidente del parlamento libanese Nabih Berri. La mediazione statunitense si era bloccata, ma ha ricevuto una spinta nel marzo dello scorso anno durante una visita a Beirut del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, durante la quale ha discusso della disputa sulla Zona economica esclusiva con i funzionari libanesi. Schenker ha fatto la spola tra Gerusalemme e Beirut negli ultimi mesi nel tentativo di raggiungere un accordo. (Res)