Speciale difesa: Ue esprime solidarietà a Grecia e Cipro, necessario riprendere il dialogo con Ankara

- È nell'interesse strategico dell'Unione europea avere un contesto stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale e sviluppare relazioni di cooperazione reciprocamente vantaggiose con la Turchia. E' quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata di Consiglio europeo straordinario terminato nella notte. Secondo i Ventisette, nella regione "è un requisito assoluto portare avanti il dialogo in buona fede e astenersi da azioni unilaterali che vanno contro gli interessi dell'Ue e violano il diritto internazionale e i diritti sovrani degli Stati membri dell'Ue". Il dialogo e il diritto internazionale devono essere gli strumenti per appianare tutte le divergenze. In tale contesto, il Consiglio europeo ribadisce piena solidarietà a Grecia e a Cipro, la cui sovranità e i cui diritti sovrani devono essere rispettati. I Ventisette hanno accolto le misure per rafforzare il clima di fiducia adottate di recente da Grecia e Turchia e il proposito annunciato di riprendere i colloqui esplorativi diretti per delimitare la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva dei due paesi, ma allo stesso tempo il Consiglio europeo condanna con forza le violazioni dei diritti sovrani della Repubblica di Cipro, che devono cessare e invita la Turchia ad astenersi in futuro da simili azioni in violazione del diritto internazionale. (Beb)