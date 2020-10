Speciale difesa: Conte su Turchia, Ue userà tutte risorse per dialogo costruttivo, ma chiediamo chiarezza nei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ricorrerà a tutte le risorse per coltivare un dialogo costruttivo con la Turchia, ma chiede chiarezza di posizione nei rapporti con gli Stati membri. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando alla seconda giornata di Consiglio europeo straordinario. "Siamo stati fino a notte tarda per i lavori della prima giornata" del Consiglio europeo straordinario. "Abbiamo deliberato alcune conclusioni. Sono delle dichiarazioni per quanto riguarda le tensioni nel Mediterraneo orientale: invitiamo la Turchia ad astenersi dal compiere delle provocazioni ulteriori o violazioni del diritto internazionali", ha detto Conte. Il premier ha sottolineato che l'Ue "è molto decisa e ferma" su questo punto. "Chiaramente ricorreremo a tutte le risorse per coltivare un dialogo costruttivo con Turchia, ma chiediamo anche che ci sia una chiarezza di posizioni per quanto riguarda tutti i rapporti con gli Stati membri dell'Ue, anche bilaterali. A questo proposito torneremo ad aggiornarci entro la fine dell'anno per monitorare questa situazione e far sì che il rapporto tra Stati membri e Turchia si possa svolgere nel modo più corretto possibile", ha aggiunto. (Beb)