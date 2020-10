Speciale difesa: Tofalo (M5s), Italia sia protagonista in Europa, a lavoro su progetto avanguardia nuovo carro armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, nel rispondere in commissione alla Camera ad un'interrogazione parlamentare, ha sottolineato che "in merito al progetto franco-tedesco relativo alla realizzazione di un nuovo carro armato da combattimento, va preliminarmente osservato che esso non rientra nell'alveo delle iniziative Pesco (Cooperazione strutturata permanente). Peraltro - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -, qualora il progetto avesse fatto parte della Cooperazione, un suo eventuale allargamento alla partecipazione di altri Paesi sarebbe comunque rientrato nella discrezionalità degli Stati membri promotori. Nella medesima ottica, va puntualizzato che l'adesione alla Cooperazione strutturata permanente non preclude la sottoscrizione di accordi di natura intergovernativa, ovvero industriale, tra gli Stati membri al di fuori della sua cornice". Tofalo ha, poi, proseguito: "Ciò doverosamente premesso, va detto che la Difesa ha sempre dedicato la massima attenzione al progetto in questione, sfruttando reiteratamente - come avvenuto in sede di colloqui bilaterali anche recenti - ogni plausibile occasione per promuovere un cambio di postura dell'attuale consorzio franco-tedesco sin dalla fase iniziale". (Rin)