Speciale difesa: ministero della Difesa Azerbaigian, nessuna operazione aerea

- L'Azerbaigian non ha utilizzato aerei da combattimento ed elicotteri nel Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato a "Ria Novosti" il colonnello Vagif Dargyakhli, direttore del servizio stampa del ministero della Difesa di Baku, negando in questo modo l'abbattimento di propri velivoli. In precedenza, il rappresentante del ministero della Difesa armeno Artsrun Hovhannisyan ha riferito dell'abbattimento del terzo aereo dell'aeronautica militare azerbaigiana nella zona di conflitto del Karabakh. "Gli aerei da combattimento e gli elicotteri dell'Azerbaijan non sono stati utilizzati nelle battaglie. Le informazioni secondo cui la parte armena avrebbe abbattuto tre aerei, due elicotteri e sei droni sono disinformazione. I nostri velivoli non sono decollati affatto. Tutti i nostri mezzi aerei sono in piena formazione e pronti al combattimento", ha dichiarato Dargahli. (Rum)