Lavoro: lettera agenti di commercio a Conte, sbloccare 450 milioni per anticipo Firr

- Enasarco del Futuro (lista agenti) e Fnaarc, il principale sindacato nazionale degli agenti di commercio, hanno pubblicato oggi una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per richiamare l’attenzione del governo sugli oltre 220 mila professionisti che aspettano da quasi tre mesi di poter accedere all’ anticipo del proprio Firr, il trattamento di fine rapporto depositato presso la Fondazione Enasarco. Stando al relativo comunicato stampa, per fronteggiare il grave stato di crisi in cui versa la categoria a seguito dell’emergenza Covid-19 il 10 luglio scorso la Fondazione, su proposta della lista Enasarco del futuro, ha deliberato la possibilità per i propri iscritti di richiedere l’anticipo del 30 per cento del proprio Firr (Fondo di indennità risoluzione rapporto), destinandovi la cifra di 450 milioni di euro. Per essere esecutiva, la delibera di Enasarco necessita dell’autorizzazione del governo attraverso i ministeri dell’Economia e del Lavoro. Nel rivolgersi al presidente del Consiglio, prosegue la nota, il coordinatore della lista Enasarco del futuro e presidente nazionale Fnaarc, Alberto Petranzan, ha sottolineato che, a distanza di quasi tre mesi il governo non si è ancora pronunciato su un provvedimento che non ha alcun impatto sui conti pubblici, che ha carattere di estrema urgenza e che dovrebbe essere considerato strutturale come già avviene per altre casse previdenziali private. “Durante il lockdown le attività commerciali nel paese sono rimaste bloccate e ancora oggi stentano a ripartire: gli agenti di commercio sono un motore dell’economia e svolgono un ruolo centrale per la ripresa economica, specie delle Pmi che sono tessuto produttivo centrale per il paese", ha detto Petranzan. (Com)