Nagorno-Karabakh: giornalisti "Le Monde" sono stati portati via da Stepanakert

- I due giornalisti che lavorano per il quotidiano francese “Le Monde”, rimasti feriti ieri nel Nagorno-Karabakh durante gli scontri fra Armenia e Azerbaigian, sono stati portati via da Stepanakert. È quanto riferito dal ministero degli Esteri francese. Il governo armeno ha comunicato ieri che i due giornalisti sono rimasti feriti in un bombardamento e che uno dei due sarebbe in condizioni critiche. Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso che la Francia invierà un aereo sanitario nell'area devastata dal conflitto per riportare a casa i giornalisti. (Frp)