Kosovo: giovedì prima udienza a l'Aia per presidente veterani Uck Gucati

- Giovedì primo ottobre è in programma la prima udienza di Hysni Gucati, presidente dell'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), davanti alla Procura speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Uck. Lo riferisce una nota stampa, diffusa oggi dopo l'arresto di Gucati effettuato lo scorso 25 settembre tramite un'irruzione delle forze speciali della missione europea Eulex nella sede dell'Associazione dei veterani di guerra Uck. L'arresto è stato condotto sulla base delle accuse della Procura speciale per danni contro l'amministrazione della giustizia, spiega la nota, ed in particolare per "intimidazione dei testimoni e violazione del segreto delle procedure" in base al Codice penale kosovaro ed alla legge sulla Procura speciale. (segue) (Kop)