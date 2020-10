Kenya: presidente Kenyatta, non approveremo attacchi con droni Usa nel nostro territorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi al Shabaab, affiliata ad al Qaeda ma una cui fazione ha giurato fedeltà allo Stato islamico nel 2015, ha rivolto nuove minacce specifiche contro i cittadini statunitensi in Africa orientale e persino negli Stati Uniti. Secondo diversi rapporti d’intelligence, il gruppo jihadista starebbe infatti cercando di espandere la sua azione oltre la sua base di partenza, in Somalia, puntando in particolare ad attaccare cittadini ed interessi statunitensi ovunque possibile, minacce che hanno spinto i vertici di Africom ad intensificare i raid con droni in Somalia per cercare di colpire gli insorti. I combattenti Shabaab hanno posizioni consolidate in particolare nella valle del fiume Giuba, nel sud della Somalia, dove possono contare su un “rifugio sicuro” - grazie a fattori geografici e logistici – che impedisce alle truppe Usa di dar loro la caccia. Secondo gli analisti, negli ultimi anni al Shabaab conta attualmente tra i 5 mila e i 10 mila combattenti e, sebbene abbia perso molte delle città e dei villaggi che un tempo controllava, si è trasformato in una formazione più agile e letale, effettuando attacchi su larga scala contro obiettivi civili e militari in Somalia e nei Paesi vicini. (Frp)