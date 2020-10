Ungheria-Italia: Meloni (FdI), con Orban lavoriamo per proteggere identità Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie di cuore al primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban "per la bellissima lettera che mi ha inviato": lo ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, diffondendo una foto della missiva ricevuta dal capo del governo di Budapest. "Lavoriamo insieme per un'Europa capace di proteggere la sua identità e di affrontare concretamente le sfide future", ha aggiunto Meloni. Nella lettera Orban si è congratulato per il risultato elettorale della coalizione di centro-destra nelle recenti elezioni regionali in Italia. "L'Italia ha bisogno di un centro destra solido che protegga i nostri amici italiani dall'ondata dell'immigrazione, che preservi i valori della famiglia tradizionale e della cultura cristiana, e che aiuti ad evitare il collasso economico", ha dichiarato Orban augurando alla Meloni buon lavoro dopo la sua elezione a leader del Partito dei conservatori e riformisti europei. (Res)