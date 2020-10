Biella: progetto “La casa dei sogni”, inaugurato terzo alloggio per emergenza abitativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurato ieri, in costa Vernato 7 a Biella, il terzo alloggio per l'emergenza abitativa nell'ambito del progetto “La casa dei sogni che verrà". Presenti il Presidente del LIONS, Damiano Peretti, il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l'Assessore ai Servizi Sociali, Isabella Scaramuzzi. "L'a casa dei sogni" è un service che, in 3 anni, ha permesso di creare ambienti più accoglienti e confortevoli per l’utenza ospite degli alloggi di seconda accoglienza, attraverso l’acquisto diretto di arredi e suppellettili nuovi, ovvero attraverso piccoli lavori di ordinaria manutenzione. Il progetto era nato sotto la presidenza Lions club Host di Biella di Alberto Grosso e proseguito con Lorenzo Negro e Damiano Peretti, attuale presidente. "L'inaugurazione di questo terzo alloggio è particolarmente attesa in questo periodo in cui molte famiglie a causa della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel gestire le spese connesse all'abitare - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi -. Ricordo che il sistema di seconda acco-glienza è un progetto promosso dall'Amministrazione comunale per supportare concreta-mente i cittadini residenti nella città di Biella che hanno problematiche legate al reperimen-to, mantenimento o perdita del bene casa. Le unità abitative che fanno parte del Sistema vengono messe a disposizione come risorsa temporanea di accoglienza, in attesa di strut-turare un progetto complessivo di intervento che possa portare i singoli e le famiglie ad uscire dalla condizione di emergenza abitativa. Ringrazio il Lions club Host di Biella, in particolare i presidenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni, per la grande sensibilità dimostrata". (segue) (Rpi)