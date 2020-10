Biella: progetto “La casa dei sogni”, inaugurato terzo alloggio per emergenza abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente la dotazione strutturale del progetto del sistema integrato di risposte per l’emergenza abitativa prevede 10 alloggi di cui: 2 destinati ad adulti singoli di sesso maschile (1 a Chiavazza e 1 a Pavignano), 1 alloggio destinato all’accoglienza di persone singole di sesso femminile nel quartiere Vernato, 3 per progetti di housing sociale nel quartiere Vernato, 2 destinati ad accogliere donne vittime di violenza dopo un percorso comunitario, 1 alloggio destinato a un progetto di custodia sociale nel quartiere Riva, 1 destinato all’accoglienza di mamme e bambini nel quartiere Villaggio. Quest'ultimo insieme al minialloggio dell'housing sociale di strada Campagnè 1 sono stati oggetto di un prestigioso service promosso e finanziato dal LIONS Club HOST di Biella a partire dalla fine del 2017. A completare il service si è aggiunto un terso alloggio , sempre al Vernato, destinato all'accoglienza temporanea di nuclei familiari in temporanea difficoltà rispetto al manteni-mento del bene casa. (Rpi)