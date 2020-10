Imprese: Cdp sostiene innovazione e crescita di Liu Jo con finanziamento da 15 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha sostenuto i piani di crescita di Liu Jo attraverso un contratto di finanziamento di complessivi 15 milioni di euro: le risorse hanno come obiettivo principale il completamento del piano di investimenti finalizzato all'innovazione di prodotto e alla crescita dimensionale ed internazionale del Gruppo. Stando al relativo comunicato stampa, la solidità economica e patrimoniale del Gruppo ha consentito di affrontare l'emergenza epidemiologica Covid-19, mantenendo invariato il Piano di investimenti finalizzato ad un'ulteriore crescita ed espansione. "Il sostegno a Liu Jo risponde alla volontà di Cdp di affiancare le migliori mid cap italiane, che intendono sostenere la qualità del Made in Italy' in Italia e nel mondo: negli anni Liu Jo ha saputo costruire un invidiabile posizionamento competitivo ed un brand fortemente conosciuto, grazie alle capacità manageriali del suo fondatore Marco Marchi che da sempre ha investito in innovazione di prodotto, ricerca e sviluppo di nuovi materiali, iniziative di marketing e nella corretta combinazione di capacità economiche e produttive", ha commentato il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia, aggiungendo che ciò ha consentito al Gruppo di intraprendere un percorso di costante crescita, che siamo sicuri proseguirà, nonostante l'attuale contesto emergenziale, anche grazie al nostro supporto che ci vede sempre più vicino alle imprese e al territorio. (segue) (Com)