Scuola: De Petris (Leu), interrogazione su "reintegro professoressa che insultò Segre"

- "Appena possibile presenterò un'interrogazione rivolta alla ministra Azzolina per chiedere spiegazioni necessarie e urgenti sul pieno reintegro dell'insegnante che aveva insultato la senatrice a vita Liliana Segre definendola 'un personaggio solo in cerca di pubblicità' e per sapere cosa il ministero intenda fare per porre rimedio a quella che si configura come una inaccettabile legittimazione del negazionismo". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo Misto, Loredana De Petris. "La lotta all'antisemitismo e al negazionismo va fatta sul serio", conclude De Petris. (Com)