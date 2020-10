Toscana: Giani regala mille libri al Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donazione di mille libri al Consiglio regionale della Toscana. Così, Eugenio Giani, negli ultimi giorni a palazzo del Pegaso in attesa della proclamazione come nuovo presidente della Regione, ha deciso di chiudere con un gesto personale i cinque anni alla guida dell'assemblea toscana. Sarà lo stesso Giani a illustrare l'iniziativa in una conferenza stampa, questa mattina alle 12.30 nella sala del Gonfalone, sita in via Cavour, 4.(Ren)