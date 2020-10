Festa Nonni: gli auguri di Conte, "ci date coraggio e fiducia per il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata a loro dedicata, il premier Giuseppe Conte ha deciso di rivolgere un saluto ai nonni con un videomessaggio da Bruxelles. "E' la festa dei nonni - dice Conte passeggiando per le vie della città -. Oggi vi pensiamo con particolare affetto, come sempre in questo periodo difficile. Ci scambiamo sorrisi, biglietti. Non ci possiamo abbracciare ma speriamo di farlo presto. Siete preziosi per noi perché ci date coraggio e fiducia anche per il futuro. Tantissimi auguri a tutte le nonne e nonni". (Rin)