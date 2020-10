+Coronavirus: anche nel Lazio obbligo mascherina all'aperto+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'aumento dei casi registrato negli ultimi giorni, obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche nel Lazio. Lo ha annunciando l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa all'Istituto Spallanzani di Roma, precisando che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti firmerà una ordinanza per l'obbligo della mascherina. La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile. (Rer)